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برلمان

نائب : المشروع القومي لـ مشتقات البلازما يسد احتياجاتنا ويمنع الاستيراد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:30 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بإعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأضاف السيد فى بيان صحفى له: على الرغم من سلبيات جائحة كورونا وما صاحبها من إصابات ووفيات ، إلا أنها جعلتنا نفكر من جديد فى إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما فى مصر ، وظهر ذلك حينما وجدنا أن بلازما المتعافين من فيروس كورونا ساهمت فى علاج الكثير من المصابين بفيروس كورونا ممن هم فى حالة خطيرة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أنه بعد أن ساهمت بلازما المتعافين من فيروس كورونا فى تعافى عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا ، ومن هناك كان هناك تفكير من الحكومة فى إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما فى مصر مثل تصنيع أجهزة التنفس الصناعى.

واختتم: إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما فى مصر سيجعل لدينا احتياطى منها  وألا نعتمد على الغير فى إستيرادها من الخارج ، وفى نفس الوقت لا نعتمد على بلازما المتعافين من فيروس كورونا ، لأنه من الممكن أن يكون دمهم به أمراض مذمنة وقد يصيب الشخص المريض بكورونا الذى يتم حقنه بالبلازما ، على الرغم من أنها تخضع لإختبارات معملية.
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