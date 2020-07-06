كيف سيصوت المصريون بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.. وزيرة الهجرة تجيب

استقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.





في بداية اللقاء، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية.





واكدت الوزيرة خلال اللقاء ، أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.





وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.





من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة نبيلة مكرم، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.





وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بكافة المعلومات عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم فور الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك سيتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج.





وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فضلا عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في مجلس الشيوخ.





يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي ٩ و ١٠ أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي ٦ و٧ سبتمبر المقبل.