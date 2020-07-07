حزب الجيل يعقد اجتماعا لمناقشة موقفه من انتخابات مجلس الشيوخ..اليوم

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى: إن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة موقفه من عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ المقبل وعدد الدوائر التى سينزلون فيها.





وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة صعبة سواء فى النظام الفردى أو القوائم ، مؤكدا على ضرورة وجود تنسيق كامل بين الأحزاب فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وطالب رئيس حزب الجيل بضرورة بأن تجلس الأحزاب مع بعضها البعض حتى يتم الاستقرار على خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بقائمة وطنية تضم الأحزاب السياسية من كل المحافظات.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.