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مرأة

كنز لا تتوقعه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الجرجير هو احدي الخضروات التي لها فوائد لاتعد ولاتحصي وقد يتجاهل تناوله الكثير من الاشخاص.

 ويقول محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب البديل، ان الجرجير ، هو الكنز الذي لا يعرفه الكثير جيدا ولن يتوقعوا فوائده وهي : 


1-يقي من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة
2- يحافظ على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية
3- يُقوّي عضلة القلب؛ لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي
4- يقي من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام
5- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية مفيد لصحة العظام والأسنان
6- يقوى الحالة الجنسية عند الرجال و يحافظ على صحة العيون والجفون
7- يساعد في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل
8- يحافظ على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.
9- يقي من الإصابة بفقر الدم " الأنيميا "، لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ج، الذي يساعد على امتصاص الحديد
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