كنز لا تتوقعه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا

يعد الجرجير هو احدي الخضروات التي لها فوائد لاتعد ولاتحصي وقد يتجاهل تناوله الكثير من الاشخاص.





ويقول محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب البديل، ان الجرجير ، هو الكنز الذي لا يعرفه الكثير جيدا ولن يتوقعوا فوائده وهي :









1-يقي من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة

2- يحافظ على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية

3- يُقوّي عضلة القلب؛ لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي

4- يقي من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام

5- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية مفيد لصحة العظام والأسنان

6- يقوى الحالة الجنسية عند الرجال و يحافظ على صحة العيون والجفون

7- يساعد في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل

8- يحافظ على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.