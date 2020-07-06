زوج كيم كارديشان يعلن عزمه الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

أعلن مغني موسيقى الراب الأمريكي كاني ويست، عزمه الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

وقال موقع شبكة بلومبيرج الإخبارية إنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الموسيقي المشهور جادًا، أو إذا كانت هذه حيلة دعائية لنفسه أو مشروعًا لا علاقة له بالرئاسة.





وانتشرت مشاركات تويتر Twitter في ليلة السبت، على الفور عقب إعلان كاني الترشح، وخلال ساعة واحدة أعاد أكثر من 100 ألف متابع تغريد تدوينته في الساعة الأولى. ولديه 29.4 مليون متابع على تويتر. وسرعان ما أصبح مصطلح "كاني" المصطلح الأكثر شيوعًا على تويتر في الولايات المتحدة.





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وقال الموقع إنه إذا كان ويست جادًا، فهناك قائمة طويلة من العوائق التي تحول دون الترشح والتي يمكن التغلب عليها تقريبًا بالنسبة لمعظم المرشحين، بما في ذلك بدء حملة من الصفر في يوليو من السنة الانتخابية الحالية.







وسيحتاج إلى التأهل للوصول إلى الاقتراع عبر 50 ولاية ومنطقة كولومبيا، بالإضافة إلى بناء منظمة سياسية من الدرجة الرئاسية من الصفر دون دعم البنية التحتية للحزب.





وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن ويست قد قدم نماذج إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للمنصب، وفقًا لمراجعة بلومبرج لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.





وتحدث ويست، 43 عامًا، عن الترشح للرئاسة لسنوات، وفي العام الماضي أخبر جمهوره أنه سيترشح للرئاسة في عام 2024. وقد عمل هو وزوجته كيم كاردشيان ويست مع الرئيس دونالد ترامب عدة مرات بما في ذلك في حملة للإفراج عن سجناء. وارتدى ويست قبعة حمراء مكتوب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في لقاء مع ترامب في المكتب البيضاوي في 2018.





وفي الوقت نفسه، تستمر إعادة تغريد تدوينته في التراكم، مشيرة إلى تأثيرها في كل من مجتمع الترفيه وحتى الأعمال.





وقبل أسبوع، ارتفعت أسهم شركة Gap Inc. بشكل كبير لم يحدث منذ 40 عامًا على الأقل بعد أن كشفت عن اتفاقية شراكة مع مغني الراب والمصمم ويست. وستعمل شركة West، التي تبيع خطها الرياضي مع شركة Adidas AG بشكل روتيني، مع شركة الملابس المتعثرة على خط جديد للرجال والنساء والأطفال يسمى Yeezy Gap.





وبعد ثلاثة أيام ، توصلت Coty Inc، صاحبة شركة Max Factor وCovergirl، إلى اتفاق لشراء حصة 20٪ في شركة Kardashian West للتجميل مقابل 200 مليون دولار - مما يقدر قيمة الأعمال بمبلغ مليار دولار. كما أخبر ويست، والذي أخبر ترامب أن صفقة أديداس جعلته مليارديرًا.





قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc. Elon Musk، الذي دعم المرشح الديمقراطي السابق Andrew Andrew بسرعة عن دعمه لــ ويست "لديك دعمي الكامل!" رد على تغريدة ويست.



