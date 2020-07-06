الحاصل على الميدالية الذهبية لـ الويبو: ابتكرت مكملا غذائيا يقوي مناعة أصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور محمود جلال الباحث المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة، انه كون فريق عمل مع الدكتورة عائشة جلال لابتكار مكمل غذائي لرفع قدرات الجهاز المناعي للإنسان ومعالجة حالات سوء التغذية.













وأضاف " جلال"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن المكمل الغذائي قائم على اجزاء مختلفة من نبات التين الشوكي والذي يشارك بشدة في رفع قدرات الجهاز المناعي لعلاج سوء التغذية لنكون قادرين على الحفاظ على صحة الأصحاء بالإضافة إلى الشفاء السريع لمن يعانون الأمراض المزمنة والذين هم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

















وأكد الباحث المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) التابعة للأمم المتحدة ، أن البحث العلمي مؤخرا كان يسعى لتأمين غذاء نظيف للإنسان خالي من الكيماويات ليكون قادر على الحفاظ على صحته وخاصة في ظل أزمة كورونا.













واضاف الدكتور محمود جلال أنه بعد أزمة كورونا وتفشي المرض اصبح استجابة الإنسان من شخص لاخر تتوقف على مدى قدرته المناعية، مضيفا: "رأينا شباب بصحة جيدة توفاهم الله بينما هناك نسبة كبيرة من كبار السن الذين تعافوا من المرض حيث يتوقف ذلك على قوة جهاز المناعة فحتى الآن لم يتم اختراع الدواء الفعال في مواجهة الفيروس ".









وأشار إلى أنه من المشكلات الأساسية لضعف المناعة هي كثرة المواد الكيماوية في حياتنا وفي الغذاء حيث تصيب الانسان با مراض الجهاز العصبي والسرطان والكبد





واكد انه لابد من توفير بديل فعال لـ مواد مقاومة الآفات ليصبح الغذاء نظيف حيث انها مواد كيماوية ضارة تقلل من قوة مناعة الإنسان وتضعه فى مرمى أمراض الجهاز العصبي والسرطان والكبد، .













وأوضح أن الابتكار أخذ براءة اختراع من مصر ومجلس التعاون الخليجي وجوائز عالمية بالإضافة إلي كان هناك ايضا سعي مستمر لتأمين الغذاء للحيوان والذي يكون بديل عن الغذاء التقليدي والذي غالبا ما يكون باهظ الثمن او زراعات تستهلك الكثير من المياه وذلك في الوقت الذي تقابل به مصر تحديات في مياه النيل، لذا قرر ابتكار أعلاف حيوانية من ألواح نبات التين الشوكي.























