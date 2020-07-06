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أخبار العالم

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. ما حقيقة ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة بالسعودية؟

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:47 ص
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور السعودي
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محمود نوفل
أكدت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، أن الأنباء المتداولة عن ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة ، وذلك بعد دخول الزيادة الجديدة لـ ضريبة القيمة المضافة  15% حيز التنفيذ، مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة. 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر إن رسوم إصدار رخصة القيادة تبلغ 40 ريالًا في السنة.

جاء ذلك ردا علي مغرد سعودي ارسل سؤالا للإستفسار عن قيمة إصدار رخصة القيادة حيث  قال في استفساره: “ما هي القيمة الجديدة لإصدار رخصة القيادة.. وهل توجد ضريبة مفروضة على الرسوم؟”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند تقدم أي مواطن للحصول على رخصة قيادة خاصة، وهذه الشروط كالتالي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عام.
2- أن يقوم المتقدم بإجراء الفحص الطبي المطلوب.
3- أن يقوم المتقدم باجتياز فحص القيادة المقرر عليه.
3- إحضار نسخة من هوية الأحوال للمتقدم.
4- عدد ستة صور شخصية قياس 4×6 سم.
5- سداد الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة، ورسوم المخالفات المرورية في حال وجودها.
6- يجب على المتقدم إلا يعاني من أية إصابات أو عاهات أو أمراض تعوقه عن القيادة.
7- يجب أن يكون لدى المقيم (غير السعودي) إقامة نظامية.
8- عدم خضوع المتقدم لأية أحكام قضائية لقيامه أي جريمة تعاطي أو بيع المخدرات.

جدير بالذكر ان الرسوم السنوية لإصدار رخصة القيادة الخاصة تبلغ من 40 ريال أي 200 ريال لرخصة بمدة خمسة سنوات أو 400 ريال للرخصة بمدة عشرة سنوات، وكذلك رسم التجديد 40 ريال عن كل سنة، أما رسم إصدار رخصة خاصة بدل تالف أو مفقود فهي 100 ريال.
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