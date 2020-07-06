فخورين| المقاولون العرب: ترميم لون قصر البارون كان تحديا صعبا





وأضاف "صلاح" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروعات ترميم الآثار تستغرق وقتا أكثر من غيرها، موضحا أن الشركة تخدم مصر ومشروعاتها القومية وتجتهد فى تحقيق أمنيات الحكومة، لأنها ملك الدولة ، وبالتالى تكون الخدمة هناك مثل الخدمة العسكرية.









وأكد أن الشركة تعمل فى 40 دولة خارج مصر، بالإضافة إلى وجود 40 فرعا داخل مصر، حيث ان الشركة منتشرة فى ربوع مصر بالكامل، متابعا أنه رقم هائل ومن الصعب حصره.













وتابع أنه حاليا تعمل شركة المقاولون العرب على إنشاء 6 محطات مترو، وسيتم افتتاحها فى القريب العاجل، بالإضافة إلى إستكمال كوبرى الأوسطى فى طريق حلوان، مضيفا إلى أنه يعد كوبرى ضخم جدا.









وأفاد أن هناك شعورا بالفخر أن مصر تمتلك تلك القطعة الفنية المتمثلة في قصر البارون، لافتا إلى أنها تعتبر جوهرة وخاصة وجودها بمصر الجديدة.

قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن ترميم لون قصر البارون نفسه كان تحديا بالنسبة للشركة.



