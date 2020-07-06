AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فخورين| المقاولون العرب: ترميم لون قصر البارون كان تحديا صعبا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:24 ص
محسن صلاح، رئيس مجلس
محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن ترميم لون قصر البارون نفسه كان تحديا بالنسبة للشركة.

وأضاف "صلاح" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروعات ترميم الآثار تستغرق وقتا أكثر من غيرها، موضحا أن الشركة تخدم مصر ومشروعاتها القومية وتجتهد فى تحقيق أمنيات الحكومة، لأنها ملك الدولة ، وبالتالى تكون الخدمة هناك مثل الخدمة العسكرية.


وأكد أن الشركة تعمل فى 40 دولة خارج مصر، بالإضافة إلى وجود 40 فرعا داخل مصر، حيث ان الشركة منتشرة فى ربوع مصر بالكامل، متابعا أنه رقم هائل ومن الصعب حصره.



وتابع أنه حاليا تعمل شركة المقاولون العرب على إنشاء 6 محطات مترو، وسيتم افتتاحها فى القريب العاجل، بالإضافة إلى إستكمال كوبرى الأوسطى فى طريق حلوان، مضيفا إلى أنه يعد كوبرى ضخم جدا.


وأفاد أن هناك شعورا بالفخر أن مصر تمتلك تلك القطعة الفنية المتمثلة في قصر البارون، لافتا إلى أنها تعتبر جوهرة وخاصة وجودها بمصر الجديدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد افتتاح قصر البارون .. رسائل وزير السياحة و الآثار للعالم بحضور الرئيس

شاهد.. السيسي يشهد فيلما عن تاريخ إنشاء قصر البارون ومراحل ترميمه

شاهد.. 4 مشروعات نفذتها المقاولون العرب وافتتحها الرئيس السيسى اليوم

مبنى أيقوني.. سفيرة بلجيكا بالقاهرة: سعداء بمشاركتنا في ترميم قصر البارون إمبان

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

ملك الترام في العالم.. تروماي مصر الجديدة أنشأه البارون وعاد إلى قصره بعد 110 أعوام

ترشيحاتنا

أمي تدعو عليّ فهل يجيب الله دعاءها .. البحوث الإسلامية يرد

الموت يفجع المطرب اليمني وليد الجيلاني.. و"روتانا" تقدم التعازي

العظمى 41 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين وموعد انكسار الموجة الحارة

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

غابت نبيلة عبيد فتزوجت رجاء الجداوي في 3 أيام.. أسرع قصة حب

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات