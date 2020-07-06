تنسيق مخابراتي وأمني.. تقرير يكشف أسرار العلاقة الحميمة بين قطر وتركيا

نشرت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، تقريرًا موسعًا يسلط الضوء على سر العلاقة الوثيقة بين تركيا وقطر، والتي توجها التسنيق الأمني والمخابراتي بين البلدين، إضافة إلى الدور الذي يلعبه سلجوف بيراقتار، صهر رجب طيب أردوغان.





وقال التقرير إن الشراكة التركية القطرية تثير مخاوف دولية واسعة، ناقلًا عن الصحفي الفرنسي، جورج مالبرونو، إن أردوغان تلقى من أمير قطر، تميم بن حمد، هدية قيمة كانت عبارة عن طائرة بوينج 747 قُدمت له بسخاء من قبل حليفه أمير قطر، كرمز لتعزيز الشراكة القطرية التركية، التي غيرت الموازين في سوريا وليبيا.





وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي في صيف 2016، عزز تلك العلاقة بين الطرفين، بعد أن هبت الإمارة الغازية الغنية لمساعدة الليرة التركية من خلال إيداع 3 مليار دولار إلى البنك المركزي.





وبعد ذلك بعام، أنشأت أنقرة جسرًا جويا مع الدوحة، لتجاوز جيرانها، حيث استثمرت قطر المليارات في قطاعي السياحة والمصارف التركية والصناعات التحويلية، فيما تجددت الشراكة في 20 مايو عندما حصلت تركيا، لعدم وجود اتفاق مع الدول الغربية، على مصدر جديد للعملات الأجنبية من قطر، بفضل زيادة التبادلات بين البنوك المركزية في البلدين إلى 15 مليار دولار.





ولفت التقرير إلى أن هذه الشراكة تمتد إلى مجالات حساسة كالدفاع والاستخبارات والسيطرة على العالم الإسلامي، حيث أخذ ضباط المخابرات التركية الخارجية (MIT) مكانهم داخل أجهزة المخابرات القطرية.





وقام ضباط من هذا الجهاز بالعمل داخل أجهزة المخابرات القطرية الداخلية والخارجية، والعكس صحيح أيضا، ما يُسلط الضوء على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.





وبالفعل، استفادت دول أوروبية من هذا التقارب، وأبرزها فرنسا التي استفادت من مساعدة المخابرات التركية في إطلاق سراح الرهائن في سوريا عام 2014، كما استفادت إيطاليا مؤخرًا من الدعم التركي والاستخبارات القطرية في إطلاق سراح سيلفانا رومانو، التي احتجزت في الصومال من قبل ميلشيا الشباب المرتبطة بالقاعدة.





وقال التقرير إن وزارة الدفاع القطرية من أوائل عملاء طائرات المراقبة من دون طيار من طراز (Bayraktar TB-2) القابلة للتسليح، وهي من يُمول تطوير النموذج القادم للشركة التي يرأسها سلجوف بيراقتار، صهر أردوغان.





إلى ذلك، ارتفعت نسبة التمويل القطري لعدد من المشاريع العسكرية، كمشروع شركة BMC، المسؤولة عن إنتاج أول دبابة قتال تركية Altay، والتي يملكها إيثيم سانجاك، رجل أعمال قريب من أردوغان.







