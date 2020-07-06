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رياضة

استعدادا للمباريات.. رمضان صبحي وشريف إكرامي يخوضان جلسة تدريبات بدنية في جيم الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاضا شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

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