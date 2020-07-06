نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة

تشهد معظم محاور القاهرة الحيويه كثافات مرورية طبيعية ، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ، ولا توجد حوادث او اعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .



ومن بين تلك المحاور التى تشهد سيولة مرورية : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر فى الاتجاهين و كورنيش النيل والاتوستراد وميدانى التحرير وعبد المنعم رياض وغمرة ورمسيس و مناطق وسط القاهرة .

فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالعاصمة حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

