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حوادث

نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تشهد معظم محاور القاهرة الحيويه كثافات مرورية طبيعية ، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ، ولا توجد حوادث او اعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .

ومن بين تلك المحاور التى تشهد سيولة مرورية : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر فى الاتجاهين و كورنيش النيل والاتوستراد وميدانى التحرير وعبد المنعم رياض وغمرة ورمسيس و مناطق وسط القاهرة .

فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالعاصمة حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
نشرة مرور اليوم.. كثافات طبيعية فى المحاور الحيوية بالقاهرة
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