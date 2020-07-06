5 أيام بدون مياه.. أهالي الحي العاشر في 6 أكتوبر يستغيثون

استغاث مواطنو منطقة الحي العاشر المجاورة السادسة بالسادس من أكتوبر في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" لانقطاع المياه أكثر من 5 أيام متواصلة.





وقال أحد المواطنين إنهم قاموا بتوصيل شكواهم إلى المسئولين المختصة ولكن الأهالى في حالة جفاف من كافة النواحى حتى أبسط ما يطلبون وهيا مياه الشرب، وصعوبة التكيف مع قطع المياة المستمر خاصا مع ارتفاع درجة الحرارة و تفشي فيروس كرونا و حاجتهم الشديدة للمياه باستمرار للتطهير وغسل الايدي.









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.