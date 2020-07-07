أبو شقة: مستعدون للتنازل لأى مرشح حزبى عن المقعد الفردى إذا كان له ثقل وأفضلية فى دائرته

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيقوم بالتنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية، حيث سيتم الاتفاق فيما بين الأحزاب على أنه إذا كان هناك مرشح لحزب له ثقله فى دائرة معينة وأفضلية فى حين أن هناك مرشحا آخر ليس له ثقل سيتم السماح لمرشح الحزب ذي الثقل فى دائرته للترشح وإخلاء الدائرة له.





وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتى فى إطار المنافسة الوطنية ويضع المصلحة العامة أمام جميع الأحزاب، وبالتالى فعلى كل حزب أن يتجرد من مصلحته الشخصية وينظر للمصلحة العامة لأن الفائز فى الانتخابات فى النهاية سيخدم البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وهذا ما يسمى فن العمل السياسى.





وأكد رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد سيعمل على إعداد كوادر حزبية مؤهلين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ولن ندفع باسم أى مرشح إلا إذا كان رجلا وطنيا لديه الكفاءة ويتمتع بحسن السمعة والاعتبار، على أن يتقدم بالسيرة الذاتية له عند التقدم بطلب للترشح فى أيا من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.



