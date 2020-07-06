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خرجت يوم ورجعت بكورونا.. عضو بـ القومي للمرأة: كنت محتاجة رعاية ومروحتش

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:58 ص
داليا عاطف، عضو بالمجلس
داليا عاطف، عضو بالمجلس القومي للمرأة
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فرح علاء الخولي
قالت داليا عاطف، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ 35 يوما، ومازالت في العزل المنزلي.

وتابعت داليا عاطف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنها طبقت كافة الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة كورونا، ولم تغادر منزلها منذ العاصفة الجوية إلا يوم واحد فقط، معقبة: "أنا أكتر حد التزم بالإجراءات في مصر، ومخرجتش غير يوم واحد، ولكنه القدر".

و أضافت أنها رفضت التوجه للمستشفى، وقررت أن تعالج نفسها في المنزل، لافتة إلى أنها شعرت بكل الأعراض، ووضعها كان سيئ يوم عن الآخر، ولكنها استمرت في العزل، واستعانت بعدد من الأطباء، ومازالت تتلقى العلاج، مطالبة كافة مرضى كورونا بالتمسك بالأمل والإرادة في الشفاء.

وأوضحت ان بعد اتباعها لبروتوكول العلاج لم يتم الاستجابة له في اول يومين لها من الاصابة بالفيروس، منوهة ان الفيروس خطير ومؤلم ويجب ان نعترف ان هناك خطر منه، ويجب ان يتم تقبل والاعتراف بالموضوع، مشيرة إلى ان حالتها كانت تحتاج إلى الرعاية المركزة ولكنها لجأت العزل المنزلي.
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