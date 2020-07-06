تمديد مدة الإقامة الوافدين للمملكة.. مقتل جنرال تركي كبير في قصف الوطية الليبية... أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم

إصابات كورونا في المملكة ترتفع إلى 209509

بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل

الكويت : استئناف إنتاج النفط في الحقلين المشتركين مع السعودية

الإمارات تعتمد الهيكل الجديد للحكومة

الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة

كورونا تصيب 121 طالبًا بجامعة واشنطن في سياتل

بعد أسبوعين من تخفيف العزل.. كورونا يعود للفتك بـ”كازاخستان”









تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، ذكرت صحيفة الرياض أنه انطلاقًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، وذلك حفاظًا على صحة حجاج بيت الله الحرام، وضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم؛ فقد أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" SaudiCDC البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض (كوفيد 19) لموسم حج 1441هـ، والتي تشمل مقدمي الخدمة، والعمائر السكنية وأماكن الطعام والحافلات وعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والحرم المكي.





أشارت صحيفة عكاظ إلى اعلان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، المستمرة لتخفيف آثار جائحة كورونا، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.





وشملت الموافقة الكريمة، تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.





كما ركزت صحيفة سبق على اعلان وزارة الصحة السعودية، امس الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالات.





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة، كما تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.









وذكرت صحيفة الوئام أن جمرك ‫ميناء جدة الإسلامي‬ تمكن بالتعاون مع‫ إدارة مكافحة المخدرات‬ من إحباط محاولة لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الاقتصادية اعلان وزارة النفط الكويتية على تويتر اليوم إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو في حقل الوفرة النفطي المشترك بين الكويت والسعودية بعد توقف 5 سنوات. يقع حقلا الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدد بين البلدين.









وكانت شيفرون العربية السعودية التي تشغل حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج قالت في بيان في يونيو إن الشركتين تستعدان لاستئناف العمليات.









أشارت صحيفة الوطن إلى اعتماد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهيكل الجديد للحكومة والذي يقضي بإلغاء 50 % من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، لافتا إلى دمج نحو 50 % من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.









قالت صحيفة الوئام إن أحد القادة المهمين بالجيش التركي لقي مصرعه في ليبيا، بعد غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية، فجر الأحد الماضي، حسبما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب.









وقال المحجوب في تصريحات صحافية: “تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80% من الأهداف”. وأضاف “من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية، أحد القادة المهمين في الجيش التركي”.









دوليا، أشارت صحيفة عاجل إلى تحذير السلطات الصحية في الصين، بعد ظهور بكتيريا "يرسينيابستيس" الأخطر بتاريخ البشرية والتي تسببت بقتل عشرات الملايين.









وبحسب موقع قناة "سي جي تي إن" الصينية، تم تسجيل حالة إصابة بمرض "الطاعون الدملي"، الذي تسببه بكتيريا تسمى يرسينيابستيس، والتي سببت أكبر جائحة في تاريخ البشرية.









وأصدرت اللجنة الصحية لمدينة بيان نور الصينية في منطقة منغوليا، التي تخضع للحكم الذاتي، إنذارا من المستوى الثالث وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات.









ويحظر التنبيه صيد وأكل الحيوانات التي يمكن أن تنقل الطاعون، ويطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي حالات يشتبه أنها طاعون أو حمى بدون أسباب واضحة، مع الإبلاغ عن أي سنجاب مريض أو ميت، إذ أنه معروف بأنه ناقل للمرض .









قالت صحيفة الرياض إن الهند سجلت نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز بذلك روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضررا من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.









أفادت صحيفة الوئام بإعلان جامعة واشنطن في مدينة سياتل الأمريكية اليوم عن إصابة 121 طالبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن بينهم 112 طالبًا مقيم في القسم الشمالي من الحرم الجامعي.









وأوضح بيان مشترك لجامعة واشنطن ووزارة الصحة في ولاية واشنطن أن نتائج متابعة وفحص الطلاب المصابين بالفيروس الغير مقيمين في السكن الجامعي أظهرت أنهم خالطوا المصابين في الحرم الجامعي.









وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة عاجل أن رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان، دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.









ووصف ستيفن هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تشهدها الولايات المتحدة بأنها تشكل «مشكلة خطيرة».









قالت صحيفة سبق إن ولاية فيكتوريا الأسترالية سجلت في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.





هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.





وا,ضحت صحيفة الوئام أن كازاخستان أعادت فرض تدبير الإغلاق الكامل في جميع أرجائها، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدما أدت تخفيف التدابير في منتصف مايو الماضي إلى إعادة انتشاره بشكل كبير.



