رئيس جامعة أسيوط: قرار الامتحان النمطي للسنوات النهائية يستهدف تحديد مستوى الطلاب للحصول على الشهادة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات السنوات النهائية بمختلف الكليات والتي سوف تبدأ الأسبوع المقبل.





وأضاف الجمال أن قرار امتحانات السنوات النهائية بشكله النمطي هو قرار مؤسسي من المجلس الأعلى للجامعات خاصة وان طلاب السنوات النهائية ليس لديهم فرصة لتعويض الفترة التي توقفت بها الدراسة، فكان لابد أن يتم امتحانهم لمنحهم الشهادة بأن يخوضوا امتحانات نمطية للتأكد من مستوى الطلاب ، على عكس سنوات النقل من الممكن تعويض الفترة التي توقفت بها الدراسة خلال السنوات القادمة .

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وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الامتحانات سوف تتم في أجواء صحية مناسبة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ، منوها إلى أن عدد الطلاب سوف يتراجع إلى الثلث في كل لجنة حتى يكون هناك مسافة تباعد كافية بين الطلاب لضمان سلامة الطلاب .





ونوه الجمال إلى إجراء أعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري في اللجان طوال فترة الامتحانات



