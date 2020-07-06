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فن

بعد بتر ساقه اليمنى.. وفاة نجم عالمى بعد الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
توفى النجم العالمى برودواى الشهير نيك كورديرو وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قضى فى مستشفى العزل 90 يوما تقريبا. 

وقد أعلنت اماندا كلوتس زوجة النجم العالمى الذى توفى عن عمر يناهز 41 عاما عن هذا الخبر فى عدد من المواقع الفنية الشهيرة. 

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وكانت زوجته قد كشفت من قبل عن تطورات الحالة الصحية لزوجها والتي كانت تتدهور باستمرار حيث تم بتر ساقه اليمنى وبعد تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وجهاز ضبط ضربات القلب. 

يذكر ان النجم العالمى دخل المستشفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تمكن منه ولم يستطع الاطباء المعالجين له إسعافه بشكل جيد حيث تدهور حالته الصحية بشكل سريع. 
بعد بتر ساقه اليمنى.. وفاة نجم عالمى بعد الإصابة بفيروس كورونا
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