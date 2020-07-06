هبة مصطفي تكتب: إحسبها باليوم

في الحياة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم هناك مصالح دائمة.لذا نجد أن الحقيقة محسومة، فقد يستاء منها الكثير ، ويسخر منها الجاهل، ويحرفها أولي المصالح ، لكنها تبقى موجودة.وتأكد أنه إذا لم تزد علي الدنيا شيئا فأنت زائد عليها.





هناك أشياء و أشخاص او حتى أجزاء مناتظل معنا لفترة محدودة من رحله عمرنا ﻓﻘﺪﻧﺎ الكثير منها وتعلمنا وراجعنا أنفسنا في بعض الأمور وفي بعض العلاقات و تم حذف البعض منها من سجل الحياة وإضافة البعض الي دفتر العائلة وإكتسبنا رصيدا من الحياة ليس منحة من الأيام المهدرة بل مدفوع الثمن مقدما .





فإنتقاص الأيام من أعمارنا لايعوض ولا يسترد بأثر رجعي ..فلا تطلب من السنوات ان تكون افضل .كن أنت البادئ ومد يد السلام معها "فنحن نرى أحيانا ما لا نريد و نريد مالا نرى ومن ثم ، نفقد قيمة ما نرى و نضيع في سراب ما لا نرى.كما قال الدكتور ابراهيم الفقي" .فأوقات نشعر فعلا أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، و هناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي لدنيا جديدة بنكهة الفوز والوصول إلي حلم العمر أو مايفوق توقعات قوانين الحياة فعدد أيام السنة ٣٦٥ يوما، احسبها باليوم وهي كفيلة بتحقيق اهدافك ولاتستهن بقوة الخطوات الصغيرة والمستمرة علي المدي الطويل .نحن علي أعتاب تعايش جديد من نوعية تعايش مع عدو قد يفتك بك او بمن تحب عدو فريد من نوعة ليس إنسان حاقد او غيور لا اخطر بكثير.





فتغيرت الحياة فجأة خلال هذه الأسابيع وارتفعت رايات الخوف وشعر البعض ان هناك نداء للتجرد من الأنانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإجتياز الازمة واستئناف الحياة العادية مرة أخري ودفن بعض المصطلحات الآنوية من قاموس الحياة الدارجة وهي اللامبالاة والأنانية والشقاق والغفلة فهي كلمات لا نود سماعها فى هذا الوقت.بل إلى الأبد. وظهور شعار .. إتحدي ..



