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برلمان

نائب: القوات المسلحة هى الدرع والسيف لحماية الأمن القومى المصرى والعربى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:56 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فريدة محمد
أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب أهمية الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ومدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة خاصة أن الرئيس اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة 1".

ووجه " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للقوات المسلحة المصرية الباسلة بقيادة الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع قادة وصقور وبواسل قواتنا المسلحة الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى.

مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولاتزال وسوف تظل هى الدرع والسيف لكل المصريين والأمة العربية مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

وأشاد النائب محمد الكورانى بدور الكبير والعظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة فى معركة البناء والتنمية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى وفى جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تقدمها للشعب المصري ، مؤكدا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة لدعم ومساندة جهود جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.
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