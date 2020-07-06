لضبط الأسواق.. تحرير ٢٣٦٥ قضية تموينية خلال شهر في المنيا

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا إن الحملات التموينية التى نظمتها مديرية التموين نجحت خلال شهر يونيو الماضي في ضبط وتحرير 2365 مخالفة تموينية متنوعة
وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية .
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من جانبه ، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت 1790 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 754 قضية نقص بالوزن و226 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و42 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و27 قضية تصريف وتجميع وقضية واحدة مطاحن و42 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و698 قضية أخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ).
وأضاف كما تم ضبط 575 قضية فى مجال متابعة الأسعار والأسواق، منها 142 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و58 قضية بيع أزيد من السعر المقرر و25 صلاحية و28 بدون ترخيص و59 ذبح خارج السلخانة و38 مخالف لقانون 113 وعدد 6 مواد بترولية و7غش تجارى و59 تجار تموينيين بالإضافة إلى 153 قضية أخري.