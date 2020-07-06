لضبط الأسواق.. تحرير ٢٣٦٥ قضية تموينية خلال شهر في المنيا

من جانبه ، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت 1790 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 754 قضية نقص بالوزن و226 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و42 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و27 قضية تصريف وتجميع وقضية واحدة مطاحن و42 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و698 قضية أخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ).



