محافظ أسيوط: تنفيذ 16 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمنفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة بالمراكز والقرى طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





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وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتهم للنيابة العسكرية،لافتا إلى أنه تم تنفيذ 16حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وزراعية بمركز منفلوط خلال حملة مكبرة برئاسة السكرتير المساعد وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وبمشاركة محمد عبدالغني وسيد عباس نائبي رئيس المركز ورئيس القرية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي حماية الاراضى والجمعيات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى حيث تم تنفيذ 16 قرار إزالة لبعض المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



