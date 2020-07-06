AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 16 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمنفلوط

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:03 م
حملة إزالات بمنفلوط
حملة إزالات بمنفلوط
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة بالمراكز والقرى طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

اقرأ أيضا :


وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتهم للنيابة العسكرية،لافتا إلى أنه تم تنفيذ 16حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وزراعية بمركز منفلوط خلال حملة مكبرة برئاسة السكرتير المساعد وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وبمشاركة محمد عبدالغني وسيد عباس نائبي رئيس المركز ورئيس القرية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي حماية الاراضى والجمعيات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى حيث تم تنفيذ 16 قرار إزالة لبعض المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب..أسيوط تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

في حملة مكبرة لإزالة التعديات.. استرداد 25 فدان أملاك دولة بمركز أبنوب

تنفيذ 24 قرار إزالة بمركزي القوصية وساحل سليم في أسيوط

استرداد 26 فدان أملاك دولة بمركز أبنوب

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وصدفا

ترشيحاتنا

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

مكمل غذائي مصري لمقاومة كورونا.. فريق بحثي يقدم حلا جديدا مستخلصا من التين الشوكي لتقوية المناعة.. والحاصل على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية: نعمل على تأمين التغذية السليمة للإنسان والحيوان

خيمة القذافي تواصل تسريباتها.. مشروع إسقاط الأنظمة الحاكمة

شاهد.. محمد عز يحتفل بطائرته الخاصة الورقية

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

لا توجد عروض رسمية .. حلمى طولان يحارب وهم لاعبيه في الرحيل لـ الأهلى والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

قائمة أسعار السيارات ال SUV في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة