بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين







جاء ذلك للاطمئنان على الطلاب ، ومتابعة تنفيذ التعليمات الواردة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد ، من تعقيم اللجان وتسليم الطلاب ادوات الحماية حفاظا على الجميع .



