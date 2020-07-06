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تعليم

بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:56 ص
امتحانات الطلاب المكفوفين
امتحانات الطلاب المكفوفين
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ياســـمين بدوي
يؤدي الان الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).


وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.


ومن جانبه .. تفقد هيثم غازي مدير عام ادارة الزيتون التعليمية بمحافظة القاهرة ، وعواطف مهنى وكيل الادارة لجان امتحانات الثانوية العامة "المكفوفين" في مدرسة النور بحمامات القبه (للمكفوفين)


جاء ذلك للاطمئنان على الطلاب ، ومتابعة تنفيذ التعليمات الواردة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد ، من تعقيم اللجان وتسليم الطلاب ادوات الحماية حفاظا على الجميع .


وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات للاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين
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