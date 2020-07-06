بالصور .. أجواء تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان طلاب الثانوية العامة المكفوفين

يؤدي الان الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).
ومن جانبه .. تفقد هيثم غازي مدير عام ادارة الزيتون التعليمية بمحافظة القاهرة ، وعواطف مهنى وكيل الادارة لجان امتحانات الثانوية العامة "المكفوفين" في مدرسة النور بحمامات القبه (للمكفوفين)
ومن جانبه .. تفقد هيثم غازي مدير عام ادارة الزيتون التعليمية بمحافظة القاهرة ، وعواطف مهنى وكيل الادارة لجان امتحانات الثانوية العامة "المكفوفين" في مدرسة النور بحمامات القبه (للمكفوفين)
جاء ذلك للاطمئنان على الطلاب ، ومتابعة تنفيذ التعليمات الواردة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد ، من تعقيم اللجان وتسليم الطلاب ادوات الحماية حفاظا على الجميع .