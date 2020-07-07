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ساحة رأي

د.هادى التونسي يكتب: ماذا يعني أن تعيش في قرية أوروبية؟

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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 ماذا يعني أن تعيش في قرية أوروبية؟
معناه ان يكون المنزل جميلا مريحا، حتي لو لم يكن فخمًا او كبيرًا، فالناس متناسقة  في اسلوب معيشتها و تعليمها و متمدنة ودودة مسالمة، حتي لو كان التعليم متوسطًا، فلن يتدخل في حياتك احد، و لن يعلق عليك احد، فالاحترام الصادق مكفول و فضيلة و ليس مجرد التسامح المتعالي.

معناه ان بالقرية ستجد احتياجاتك اليومية من السلع و الخدمات الصحية و التعليمية و الحكومية الإدارية الكفئة و ربما بعض الأنشطة و الاماكن الترفيهية، و ان اردت المزيد فأقرب مدينة صغيرة ستكمل ما ينقص من مسارح و جامعات و متاجر و فنادق.

معناه انك ستعيش في أمان وهدوء ،وان لدي المواطن العادي سيارة، ان لم يشأ انتظار المواصلات المنتظمة المواعيد الحديثة التي تصله بالقري و المدن الاخري ، او بمقر عمله ان كان في دولة مجاورة.

معناه انك في منزلك لديك خدمات الإنترنت و القنوات المحلية و الأجنبية، و ان بمنزلك و أمامه حديقة ترعاها بنفسك مثلما يفعل جيرانك ، الذين بنوا كلهم منازلهم الجميلة بأيديهم .

معناه انك ستجد و اسرتك خدمات صحية و تعليمية  أساسية بها ملاعب للأطفال . 
معناه انك ستعيش التوازن بين العمل و الراحة، بين تعاملاتك و هواياتك واختلائك بنفسك،  بين المباني و الطبيعة، وانه سيتوافر لك وقت تختار فيه ان تفعل ما يعجبك، و ليس  الانقياد وراء الضرورات و الأولويات .

معناه ان يسود الحياة التوافق الاجتماعي و السلام، و ان تجد الجيران يتعارفون و يتكاملون و يتكافلون.
فالحياة خصوصًا بعد التقاعد ليست مجرد المزيد من التملك و الترفيه، بل في الصحة غذاء و رياضة و راحة البال و السلام النفسي و المجتمعي و التواصل الحق مع الأسرة و الاصدقاء و الهوايات و التعلم المستمر، وفي حياة القرية هناك مجال لكل ذلك يجعلك تكون نفسك راضيا مطمئنا.
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