د.هادى التونسي يكتب: ماذا يعني أن تعيش في قرية أوروبية؟

ماذا يعني أن تعيش في قرية أوروبية؟

معناه ان يكون المنزل جميلا مريحا، حتي لو لم يكن فخمًا او كبيرًا، فالناس متناسقة في اسلوب معيشتها و تعليمها و متمدنة ودودة مسالمة، حتي لو كان التعليم متوسطًا، فلن يتدخل في حياتك احد، و لن يعلق عليك احد، فالاحترام الصادق مكفول و فضيلة و ليس مجرد التسامح المتعالي.





معناه ان بالقرية ستجد احتياجاتك اليومية من السلع و الخدمات الصحية و التعليمية و الحكومية الإدارية الكفئة و ربما بعض الأنشطة و الاماكن الترفيهية، و ان اردت المزيد فأقرب مدينة صغيرة ستكمل ما ينقص من مسارح و جامعات و متاجر و فنادق.





معناه انك ستعيش في أمان وهدوء ،وان لدي المواطن العادي سيارة، ان لم يشأ انتظار المواصلات المنتظمة المواعيد الحديثة التي تصله بالقري و المدن الاخري ، او بمقر عمله ان كان في دولة مجاورة.





معناه انك في منزلك لديك خدمات الإنترنت و القنوات المحلية و الأجنبية، و ان بمنزلك و أمامه حديقة ترعاها بنفسك مثلما يفعل جيرانك ، الذين بنوا كلهم منازلهم الجميلة بأيديهم .





معناه انك ستجد و اسرتك خدمات صحية و تعليمية أساسية بها ملاعب للأطفال .

معناه انك ستعيش التوازن بين العمل و الراحة، بين تعاملاتك و هواياتك واختلائك بنفسك، بين المباني و الطبيعة، وانه سيتوافر لك وقت تختار فيه ان تفعل ما يعجبك، و ليس الانقياد وراء الضرورات و الأولويات .





معناه ان يسود الحياة التوافق الاجتماعي و السلام، و ان تجد الجيران يتعارفون و يتكاملون و يتكافلون.