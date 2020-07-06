فنانة قديرة وإنسانة عظيمة.. سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تنعي رجاء الجداوي

نعت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية أمس الأحد عقب إصابتها بـــ فيروس كورونا المستجد.
وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة صباح اليوم الاثنين، على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر فقدت فنانة قديرة وإنسانة عظيمة.
وتقدمت السفارة بخالص العزاء لأسرة رجاء الجداوي ولمحبيها وللشعب المصري.
كما عرضت فيديو لمقتطفات من كلمة رجاء الجداوي خلال تكريم الاتحاد الأوروبي لها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 2020.
ورجاء الجداوي مواليد (6 سبتمبر 1934 - توفيت في 5 يوليو 2020 / 14 ذو القعدة 1441 هـ)، ممثلة مصرية وعارضة أزياء سابقًا. كانت تُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.
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فقدت #مصر فنانة قديرة وإنسانة عظيمة. خالص العزاء لأسرة رجاء الجداوي ولمحبيها وللشعب المصري. فيديو لمقتطفات من كلمة رجاء الجداوي خلال تكريم #الاتحاد_الأوروبي لها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 2020 pic.twitter.com/B7saUFsvVf— EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) July 6, 2020