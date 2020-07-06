فنانة قديرة وإنسانة عظيمة.. سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تنعي رجاء الجداوي

وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة صباح اليوم الاثنين، على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر فقدت فنانة قديرة وإنسانة عظيمة.





ورجاء الجداوي مواليد (6 سبتمبر 1934 - توفيت في 5 يوليو 2020 / 14 ذو القعدة 1441 هـ)، ممثلة مصرية وعارضة أزياء سابقًا. كانت تُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.

اقرأ أيضا:

كما عرضت فيديو لمقتطفات من كلمة رجاء الجداوي خلال تكريم الاتحاد الأوروبي لها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 2020.