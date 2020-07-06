في البحيرة.. ضبط متهم يزور شهادات التصالح في مخالفات البناء

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد المحررات الرسمية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتب تصوير مستندات- مُقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة) بتزوير وإصطناع شهادات منسوب صدورها لبعض الوحدات المحلية التابعة للمحافظة تُفيد التصالح فى مخالفات البناء وبيعها للمواطنين الصادر ضدهم مخالفات بناء للتهرب من سداد المبالغ المالية قيمة تلك المخالفات مقابل تحصله على مبالغ مالية متخذًا من دائرة مركز كوم حمادة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته(70) شهادة تصالح فى مخالفات بناء منسوب صدورها لبعض الوحدات المحلية التابعة للمحافظة و(2) شهادة منسوب صدورها لهيئة تدريب إحدى الجهات و(2) شهادة ميلاد بدون بيانات و(28) شهادة صحية منسوب صدورها للمستشفيات العامة وهيئة التأمين الصحى بالبحيرة و(3) خطابات بدون بيانات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

- عدد (4) شهادات تفيد الحصول على مؤهلات جامعية مختلفة "بدون بيانات" منسوب صدورها لجامعات حكومية مختلفة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطباعة ألوان.





بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات وقيامه بتزوير وإصطناع المحررات الرسمية بإستخدام الأجهزة المضبوطة بقصد بيعها مقابل مبالغ مالية.



