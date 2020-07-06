لاتجارهم في المواد المخدرة..السجن 6 سنوات لعاطلين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ،اليوم،حكمها بالسجن 6 سنوات وغرامة 1000 جنيه لعاطلين وذلك لحيازتهما مواد مخدرة لترويجهما بدائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تمكن رجال مباحث مركز الزقازيق من ضبط " أحمد ع " و" أحمد ت " وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة المركز.

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تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل النيابة إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 5243 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2019 والتى أصدرت حكمها المتقدم.