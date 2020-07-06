AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لاتجارهم في المواد المخدرة..السجن 6 سنوات لعاطلين بالشرقية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ،اليوم،حكمها بالسجن 6 سنوات وغرامة 1000 جنيه لعاطلين  وذلك لحيازتهما مواد مخدرة لترويجهما بدائرة مركز الزقازيق.

 

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تمكن رجال مباحث مركز الزقازيق من ضبط " أحمد ع " و" أحمد ت "  وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة المركز.

أقرأ ايضا:

لسانها طويل ومجهزتش الأكل.. بائع متجول يقتل زوجته بـ 10 طعنات

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل  النيابة إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 5243 جنايات مركز شرطة الزقازيق  لسنة 2019 والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه الأكبر لخلافات على بناء سور بمركز فاقوس

حبس فران وعامل لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

الحبس سنة مع الشغل لمدرس أحدث عاهة مستديمة لطالبة بالشرقية

لسانها طويل ومجهزتش الأكل.. بائع متجول يقتل زوجته بـ 10 طعنات

ترشيحاتنا

بعد للا فضة .. شاهد سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

احرص عليها.. أدعية تقيك شر الحسد والعين وتبعد عنك المرض

لكثرة مواجبها.. دلال عبد العزيز عن الراحلة: سمير غانم كان مسميها عزاء الجداوي.. فيديو

صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات حتى ألفي جنيه اليوم

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

تمهيدا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يتفقد مقر إدارة مرور الجيزة بـ6 أكتوبر

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها