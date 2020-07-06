AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ثلث الشعب عاطل.. خبير اقتصادي يكشف حقائق مرعبة عن تركيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:09 م
تركيا
تركيا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير والباحث الاقتصادي، إن ثلث الشعب التركي عاطل، بسبب فشل رجب طيب أردوغان وسياساته الاستعمارية، واصبحت تحتل المركز الرابع عالميًا في معدلات البطالة.

وتابع زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أردوغان يحاول أن يبنى اقتصاد تركيا على دماء الأبرياء وموارد الدول الضعيفة، حيث يستنزف بترول العراق وسوريا، ويسعى لدخول ليبيا.


وأضاف أن تركيا تتصدر دول العالم في نسبة الانكماش التي تتراواح ما بين 18 لـ58%، كما أن الشباب التركي يعانى من معدلات بطالة مرتفعة جدًا تصل لـ 34% وفقا لتقارير اقتصادية تركية.
 
ونوه : "أردوغان الأكثر ضررًا على بلده، فالأوضاع في سوء مستمر مقارنة بالأعوام الماضية.. اقتصاد تركيا في وضع مزري، وداخلة على مرحلة إفلاس، وعلى حافة الهاوية، ومطالبة في العام المالي الجديد بـ 170 مليار دولار ديون".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة عبد العزيز : أردوغان مرعوب من إجراء انتخابات فى تركيا.. فيديو

المركزي المصري: السياحة التركية عانت بسبب كورونا

اقتصادي: تداعيات كورونا عنيفة.. واستقرار مصر يدفع المستثمرين للشراء فى البورصة

خبير اقتصادي: أردوغان العدو الوحيد لبلاده.. وسياساته تهدد بانهيار الاقتصاد التركي

ترشيحاتنا

خيمة القذافي تواصل تسريباتها.. مشروع إسقاط الأنظمة الحاكمة

ظهر فى الصين وقضى على نصف سكان أوروبا قديما.. معلومات لا تعرفها عن الطاعون الدبلي

بعد بتر ساقه اليمنى.. وفاة نجم عالمى بعد الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. محمد عز يحتفل بطائرته الخاصة الورقية

الخلع فسخ عقد وليس طلاقا شرعيا.. تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

بالمايو والبطيخ.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

قائمة أسعار السيارات ال SUV في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة