ثلث الشعب عاطل.. خبير اقتصادي يكشف حقائق مرعبة عن تركيا

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير والباحث الاقتصادي، إن ثلث الشعب التركي عاطل، بسبب فشل رجب طيب أردوغان وسياساته الاستعمارية، واصبحت تحتل المركز الرابع عالميًا في معدلات البطالة.





وتابع زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أردوغان يحاول أن يبنى اقتصاد تركيا على دماء الأبرياء وموارد الدول الضعيفة، حيث يستنزف بترول العراق وسوريا، ويسعى لدخول ليبيا.









وأضاف أن تركيا تتصدر دول العالم في نسبة الانكماش التي تتراواح ما بين 18 لـ58%، كما أن الشباب التركي يعانى من معدلات بطالة مرتفعة جدًا تصل لـ 34% وفقا لتقارير اقتصادية تركية.

ونوه : "أردوغان الأكثر ضررًا على بلده، فالأوضاع في سوء مستمر مقارنة بالأعوام الماضية.. اقتصاد تركيا في وضع مزري، وداخلة على مرحلة إفلاس، وعلى حافة الهاوية، ومطالبة في العام المالي الجديد بـ 170 مليار دولار ديون".



