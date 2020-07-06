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اقتصاد

السعودية تدعم الباحثين عن عمل بإيداع 348 مليون ريال في حساباتهم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية بـ السعودية "هدف" أكثر من 348 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يونيو 2020.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 126.235 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 103.029 مستفيدًا ومستفيدة.


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ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
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