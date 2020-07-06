وفاة كل 10 دقائق.. إيران تسجل 2613 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقد سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، 160 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك بعد أن سجلت أعلى عدد وفيات رسمي يومي أمس، الأحد، بواقع 163 حالة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في فبراير.





ونقلت وكالة إرنا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية قولها إنه تم تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 243051 حالة.





وفي وقت سابق من اليوم، حذر مستشار الرئاسة الإيرانية، حسام الدين أشينا، من الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.





وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق. هذا وضع غير طبيعي".



