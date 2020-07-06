بسبب تسليح تركيا لمليشيات الوفاق .. الناتو في مأزق

يشهد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في الوقت الراهن، توترًا بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، والتي تشهد تأزمًا بسبب دعم أنقرة لمليشيات حكومة الوفاق.





وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير نشرته أمس الأحد، إن سياسات تركيا أدخلتها في صدام مباشر مع أحد أبرز أعضاء حلف الناتو، وهي فرنسا، فضلًا عن أن التواجد التركي في ليبيا يهدد بتفجير أزمة بين أنقرة وموسكو.





ونقل التقرير عن دبلوماسيين غربيين قولهم: "الخلاف الذي احتدم بين سفن حربية تركية وفرنسية قبالة السواحل الليبية، الأسبوع الماضي، كشف ضعف الحلف، خاصة عندما تكون دولتان عضوان فيه تقفان على جانبين مختلفين في صراع خارجي مثل ليبيا".





وأضافوا: "النزاع المتصاعد بين الدولتين العضوين في الناتو، سلط ضوءا ساطعا على جهود الحلف؛ للحفاظ على النظام داخل صفوفه، وفي الوقت نفسه كشف نقاط الضعف فيه، وخاصة عدم الموافقة على أي خطوة إلا بإجماع جميع الدول الأعضاء.





ولفت التقرير، إلى معلومات استخباراتية فرنسية، بأن سفنا مدنية تركية يمكن أن تكون قد شاركت في تهريب السلاح إلى ليبيا، منتهكة الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن، في حين أثار السفير التركي في باريس إسماعيل موسى، غضب المسئولين الفرنسيين، باتهاهه الأسطول الفرنسي بمضايقة السفن التركية في المتوسط.



