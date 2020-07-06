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حوادث

حفلات ودى جى.. شرطة السياحة تداهم منشآت في القاهرة ومطروح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من المخالفات بمنشأتين سياحيتين بالقاهرة ومطروح .


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إعتزام إحدى المنشآت السياحية (كائنة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة) إقامة حفلة "دى جى" لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنشأة المُشار إليها، وضبط المدير المسئول عنها.. وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - إدارة منشاة سياحية برخصة منتهية - تغيير إسم المنشأة بدون موافقة الجهات المعنية - ضبط (5) عاملين بدون شهادة صحية).


وفى ذات السياق وعقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من ضبط (المدير المسئول عن إحدى المنشآت السياحية "فندق"، كائن بطريق إسكندرية/مطروح الساحلى بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح) لقيامه بتنظيم حفل "دى جى" بالمخالة لقرار مجلس الوزراء.. وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - مخالفة الإجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بالتباعد بين رواد المنشأة- تنظيم حفل ودعوة مجموعة من الأشخاص خارج المنشأة السياحية).


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية.
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