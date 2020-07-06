حفلات ودى جى.. شرطة السياحة تداهم منشآت في القاهرة ومطروح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من المخالفات بمنشأتين سياحيتين بالقاهرة ومطروح .









أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إعتزام إحدى المنشآت السياحية (كائنة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة) إقامة حفلة "دى جى" لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.









عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنشأة المُشار إليها، وضبط المدير المسئول عنها.. وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - إدارة منشاة سياحية برخصة منتهية - تغيير إسم المنشأة بدون موافقة الجهات المعنية - ضبط (5) عاملين بدون شهادة صحية).









وفى ذات السياق وعقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من ضبط (المدير المسئول عن إحدى المنشآت السياحية "فندق"، كائن بطريق إسكندرية/مطروح الساحلى بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح) لقيامه بتنظيم حفل "دى جى" بالمخالة لقرار مجلس الوزراء.. وتبين وجود عدد من المخالفات من بينها (إقامة حفل لرواد المنشأة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء - مخالفة الإجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بالتباعد بين رواد المنشأة- تنظيم حفل ودعوة مجموعة من الأشخاص خارج المنشأة السياحية).







