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حوادث

تقدر بـ ٧٥ مليون جنيه.. ٨ تجار مخدرات يغسلون أموالهم فى شراء العقارات والأراضى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر يونيو 2020م من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثمانية من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية والتى يتم تكوينها بطرق غير مشروعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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