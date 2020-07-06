"ثقافة الطفل" أونلاين بتدريب قصور الثقافة

فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض بالطفل وتنمية قدراته فى مختلف المجالات والعمل على صقلها، افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات أولى ورش العام التدريبي الجديد 2020 - 2021 بعنوان "ثقافة الطفل"، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".





ويشارك بالدورة ستة عشرا من العاملين بالأقاليم الثقافية المختلفة وديوان عام الهيئة بمجال الأنشطة الثقافية للطفل.









أكدت رئيس الإدارة المركزية للتدريب على أهمية هذه الورشة لإسهامها في تنمية الجوانب المختلفة في ضوء المتغيرات التي طرأت على المجتمع، وأساليب تَكيُف الطفل مع البيئة من حوله بما يتلقاه من ثقافة، سواءً في المدرسة أو البيت، وتأثره بالظروف المحيطة به، والتي تَتِمُ تهيئتها من قبل الآخرين.









وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من هذه الورشة وتطويعها في مجال عمل كل مشارك بما يتوائم مع طبيعة عمله وموقعه الثقافي، وكانت أولى محاضرات اليوم حول "دور القائم بالعمل الثقافي في دعم الأطفال في المواقع الثقافية وتأثير النشاط عليه"، ألقتها الدكتوره رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم.