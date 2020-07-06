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حوادث

عودة الانضباط لعرب جهينة بعد تدخل مباحث شبين القناطر لردع المخالفين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:24 م
الرائد ايمن سليمان
الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث شيبين القناطر
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قسم الحوادث
شنت الأجهزة الأمنية حملات على منطقة عرب جهينة بمركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية وتم إلقاء القبض على تجار المخدرات بعد تعدد الشكاوى أمام المسئولين.

داهم ضباط مباحث قسم شرطة شيبين القناطر أوكار البلطجية من سائقي التوك توك و الخارجين عن القانون ، بقيادة  الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث شيبين القناطر وذلك استجابة لشكاوى عدة تقدم بها أهالي المنطقة .

كانت منطقة عرب جهينة قد شهدت انتشار للخارجين عن القانون، بغرض بيع المخدرات بأنواعها المختلفة والضجيج العام و بعض أعمال البلطجة وعدم الالتزام بالآداب العامة، والذين يضربو بالقانون عرض الحائط، الأمر الذى دفع الأهالي الى التقدم بشكاوى متكررة لجميع الجهات بتلك المنطقة .

قال الأهالي أن أعمال البلطجة وبيع المخدرات والسرقة إختفت بعد تحرك قوة من المباحث لردع المخالفين ، ما تسبب فى عودة الأمور لطبيعتها موجهين الشكر لقيادات مديرية امن القليوبية و ضباط قسم شرطة شيبين القناطر بعد التدخل و اعادو الانضباط للمنطقة والاهالى واختفاء اعمال البلطجة وتجارة المخدرات .
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