عودة الانضباط لعرب جهينة بعد تدخل مباحث شبين القناطر لردع المخالفين

شنت الأجهزة الأمنية حملات على منطقة عرب جهينة بمركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية وتم إلقاء القبض على تجار المخدرات بعد تعدد الشكاوى أمام المسئولين.





داهم ضباط مباحث قسم شرطة شيبين القناطر أوكار البلطجية من سائقي التوك توك و الخارجين عن القانون ، بقيادة الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث شيبين القناطر وذلك استجابة لشكاوى عدة تقدم بها أهالي المنطقة .





كانت منطقة عرب جهينة قد شهدت انتشار للخارجين عن القانون، بغرض بيع المخدرات بأنواعها المختلفة والضجيج العام و بعض أعمال البلطجة وعدم الالتزام بالآداب العامة، والذين يضربو بالقانون عرض الحائط، الأمر الذى دفع الأهالي الى التقدم بشكاوى متكررة لجميع الجهات بتلك المنطقة .



