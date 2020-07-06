AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تغييرات إدارات الصحف وضبط المشهد أهمها.. ملفات على طاولة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية لا تنتظر التأجيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنتظر الهيئات الثلاث عقب حلف اليمين القانونية أمام البرلمان أمس العديد من الملفات الهامة. 

ويبدأ رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام " بعقد أولى الإجتماعات اليوم لترتيب أوراقهم وبحث تشكيل هيئات المكاتب للبدء فى دراسة كافة الملفات والعمل عليها خلال الفترة المقبلة. 

وقال مصدر مسؤول ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر يبدأ فى مباشرة أعماله من مقر المجلس بماسبيرو .

وحول أبرز الملفات ، قال المصدر لـ صدى البلد" إن تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالإعلام والتي ناقشها الرئيس السيسى مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وتشترك فيها الهيئات الإعلامية الثلاث ، بالإضافة الى ملف ضبط المشهد الإعلامى في ظل التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والخارج من أهم التحديات التى تواجهها الهيئات الثلاث.


 وأضاف المصدر أن هناك أيضا ملف توفيق الأوضاع وتطبيق لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس مؤخرا، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة من المجلس بشأنها في 16 أغسطس المقبل.

وحول أبرز الملفات التى تواجه الوطنية للإعلام قال المصدر أهمها ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في ظل استمرار أزمات التراشق بين الأندية ومسؤوليها والتي تصاعدت مؤخرا، وخاصة مع الحديث عن عودة بطولة الدوري ورفض عدد من الأندية للقرار وضبط المشهد الإعلامي فيما يخص البرامج المستأجرة أو القنوات التي تبيع وتؤجر الهواء لغير المتخصصين بما أساء لصورة الإعلام.

كما تسعي الهيئة لوضع حد للبرامج الطبية والتي أصبحت ساحة لغير المتخصصين، حيث شرع المجلس السابق في إعداد كود لتنظيمها والتنسيق مع نقابة الإعلاميين بشأن توفيق أوضاع المذيعين الذين يظهرون على الشاشات، والتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام بشأن الملفات المشتركة بين الجهتين ، وحماية الحقوق الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين في ظل تضرر المؤسسات اقتصاديًا في أعقاب جائحة كورونا.

 كما ان هناك ملفات كثيرة امام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أهمها إعادة تشكيل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية ، ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية اقتصاديًا وإداريًا ومتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية.

واستثمار الأصول غير المستغلة للمؤسسات الصحفية والتواصل لتسويات شاملة لملف ديون المؤسسات ، وبحث ملف دمج المؤسسات الصحفية والذي كانت الهيئة أعدت تصورًا بشأنه.

كما أن هناك ملفات كثيرة امام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منها استمرار جهود مكافحة كورونا بمبنى ماسبيرو و إنهاء ملف العلاوات والإجازات للعاملين بالهيئة ومتابعة ملف تطوير ماسبيرو والتليفزيون المصري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان المهندس عبدالصادق الشوربجى  قد أعلن إن هناك بعض المشكلات في المؤسسات الصحفية القومية تتعلق بالديون ، مضيفا أن هناك أصولا لم تستغل بالمؤسسات الصحفية، لذلك فهي غنية بأصولها وعناصرها البشرية»، مشيرا إلى أنه يستهدف التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سنحافظ على الإصدارات الورقية بجانب الإلكترونى  مؤكدا  إلى أهمية الاهتمام بالنسخ الورقية بالمقالات والتحقيقات كون الخبر يحرق في المواقع الإلكترونية.

وأكد عبدالصادق أهمية مواكبة التكنولوجيا الجديدة في الصحافة الورقية خلال الفترة المقبلة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يلزم الوسائل الإعلامية بإعادة تقديم طلبات التراخيص

5 يوليو.. رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان

رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان.. الأحد المقبل

رؤساء الهيئات الصحفية وتنظيم الإعلام يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان .. اليوم

رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

الهيئات الإعلامية تبدأ تشكيل مكاتبها خلال أسبوعين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

أمل زائف.. دليل جديد يؤكد فشل مناعة القطيع ضد كورونا

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها