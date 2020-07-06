تغييرات إدارات الصحف وضبط المشهد أهمها.. ملفات على طاولة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية لا تنتظر التأجيل

تنتظر الهيئات الثلاث عقب حلف اليمين القانونية أمام البرلمان أمس العديد من الملفات الهامة.





ويبدأ رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام " بعقد أولى الإجتماعات اليوم لترتيب أوراقهم وبحث تشكيل هيئات المكاتب للبدء فى دراسة كافة الملفات والعمل عليها خلال الفترة المقبلة.





وقال مصدر مسؤول ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر يبدأ فى مباشرة أعماله من مقر المجلس بماسبيرو .





وحول أبرز الملفات ، قال المصدر لـ صدى البلد" إن تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالإعلام والتي ناقشها الرئيس السيسى مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وتشترك فيها الهيئات الإعلامية الثلاث ، بالإضافة الى ملف ضبط المشهد الإعلامى في ظل التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والخارج من أهم التحديات التى تواجهها الهيئات الثلاث.









وأضاف المصدر أن هناك أيضا ملف توفيق الأوضاع وتطبيق لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس مؤخرا، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة من المجلس بشأنها في 16 أغسطس المقبل.





وحول أبرز الملفات التى تواجه الوطنية للإعلام قال المصدر أهمها ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في ظل استمرار أزمات التراشق بين الأندية ومسؤوليها والتي تصاعدت مؤخرا، وخاصة مع الحديث عن عودة بطولة الدوري ورفض عدد من الأندية للقرار وضبط المشهد الإعلامي فيما يخص البرامج المستأجرة أو القنوات التي تبيع وتؤجر الهواء لغير المتخصصين بما أساء لصورة الإعلام.





كما تسعي الهيئة لوضع حد للبرامج الطبية والتي أصبحت ساحة لغير المتخصصين، حيث شرع المجلس السابق في إعداد كود لتنظيمها والتنسيق مع نقابة الإعلاميين بشأن توفيق أوضاع المذيعين الذين يظهرون على الشاشات، والتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام بشأن الملفات المشتركة بين الجهتين ، وحماية الحقوق الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين في ظل تضرر المؤسسات اقتصاديًا في أعقاب جائحة كورونا.





كما ان هناك ملفات كثيرة امام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أهمها إعادة تشكيل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية ، ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية اقتصاديًا وإداريًا ومتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية.





واستثمار الأصول غير المستغلة للمؤسسات الصحفية والتواصل لتسويات شاملة لملف ديون المؤسسات ، وبحث ملف دمج المؤسسات الصحفية والذي كانت الهيئة أعدت تصورًا بشأنه.





كما أن هناك ملفات كثيرة امام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منها استمرار جهود مكافحة كورونا بمبنى ماسبيرو و إنهاء ملف العلاوات والإجازات للعاملين بالهيئة ومتابعة ملف تطوير ماسبيرو والتليفزيون المصري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وكان المهندس عبدالصادق الشوربجى قد أعلن إن هناك بعض المشكلات في المؤسسات الصحفية القومية تتعلق بالديون ، مضيفا أن هناك أصولا لم تستغل بالمؤسسات الصحفية، لذلك فهي غنية بأصولها وعناصرها البشرية»، مشيرا إلى أنه يستهدف التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سنحافظ على الإصدارات الورقية بجانب الإلكترونى مؤكدا إلى أهمية الاهتمام بالنسخ الورقية بالمقالات والتحقيقات كون الخبر يحرق في المواقع الإلكترونية.





وأكد عبدالصادق أهمية مواكبة التكنولوجيا الجديدة في الصحافة الورقية خلال الفترة المقبلة.



