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محافظات

في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
أنهت مديرية الرى بمحافظة  البحيرة اعمالها من تطهير ونزع حشائش ترعه السفرجى من الفم حتى النهايه بطول 2.7كم بهندسة رى كوم حماده وذلك للحفاظ على مناسيب المياه والبيئة من التلوث.

وشدد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا ازاله كافه أشكال التعديات لاحكام سيطره أجهزة الدوله على المجارى المائيه ومنافعها.

وفى إطار ذلك أكدت مديرية رى بالبحيرة على تطهير ونزع حشائش ترعه السفرجى من الفم حتى النهايه بطول 2.7كم هندسة رى كوم حماده و متابعة اعمال وصيانه وترميم كوبري كيلو ٣ على مصرف دمسنا بزمام هندسه صرف ايتاي البارود.


وأشارت مديرية الرى فى بيانا الى أنه جارى صب البلاطة والكمرات بكوبري ك 100 بعملية احلال وتجديد كوبري السيد افندي بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وتجريف مصرف قمحة بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة،  ومتابعة صب بلاطة السقف للكوبرى على مصرف امتداد سيدى عيسى بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وعمل الخرسانة النهائية لسقف الكوبرى واعمال التطهير ميكانيكيا ويدويا لمصارف امرى وايتاى البارود  وششت والخندق الغربى ضمن عمليه صيانه المجارى المكشوفة بهندسة صرف إيتاى البارود 

وأضاف البيان بأنه جارى متابعه نظافه وتطهير أمام سحارة عاشور ومن امام سحاره الغاز بهندسة صرف دمنهور ومتابعة أعمال تطهير ونزع حشائش ترعة جنابيه سيدى عيسى بزمام هندسة رى الدلنجات و ترعة جرار معنيا من الفم وحتى النهايه بطول ٩.٥٠٠ كم بهندسة رى كوم حماده بالإضافة إلى أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف الحصه و مصرف كفر بنى هلال  ومصرف زهره بهندسه صرف دمنهور. 


في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم
في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم
في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم
في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم
في كوم حمادة.. انتهاء تطهير ترعة السفرجي بطول 2,7 كم
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