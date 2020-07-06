المصور العالمي ديفيد نيوتن يقدم سلسلة ورش عمل افتراضية مجانية

أطلق المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" ، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة بفنون التصوير، يقدمها المصور العالمي ديفيد نيوتن، وتعرض مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان اعتبارًا من غدا الثلاثاء.





ويفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من مختلف الأعمار والمستويات، حيث يمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي "إكسبوجر" من خلال الرابط التالي: (https://workshops.xposure.ae/register/).





وتتيح الورش لعشاق التصوير الفوتوغرافي المبتدئين والهواة والمحترفين في جميع أرجاء دولة الإمارات فرصة التعرف على وجهات نظر جديدة حول التقنيات المتنوعة المستخدمة في فنون التصوير، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف واحد من كبار المصورين المحترفين في تقنيات التصوير المتعددة.

يأتي إطلاق سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح العالمي اللافت الذي شهدته مسابقة (صور من المنزل)، للتأكيد على دور إمارة الشارقة وريادتها الثقافية، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها لاستثمار طاقات الشباب والمبدعين وتنمية مهاراتهم.





ويواصل (إكسبوجر) التزامه بإطلاق مبادرات مجتمعية توعوية وتعليمية مجانية، مثل هذه الورش، ليتيح أمام كافة عشاق فن التصوير الفوتوغرافي، بغض النظر عن مستوياتهم وخبراتهم وأعمارهم، منصة مفتوحة للتعلم والتدريب بعد أن ألقت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بظلالها على هذا الفن الحيوي بسبب القيود الاجتماعية التي فرضت كإجراءات احترازية للحد من انتشاره.

وقال المصور البريطاني العالمي ديفيد نيوتن: "ستأخذ هذه السلسلة من ورش المشاركين في رحلة تعليمية تبدأ بالتحكم بإعدادات الكاميرا وضبطها، إلى ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بمشاريع التصوير المنزلية بالإضافة إلى الممارسة والتدريب والتعلم أثناء التقاط الصور، وبما أن ورش العمل الافتراضية ستُبث مباشرة، يمكن للمشاركين طرح أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة وكأنهم في ورشة عمل عملية حقيقية".

وأضاف: "الهدف من هذه الورش تعزيز مهارات فن التصوير، فالصور الجميلة تحتاج إلى فهم الكاميرا وكيفية استخدامها، وسبل التعامل مع الإضاءة، وطريقة إعداد المشهد، وتسعى الورش إلى توفير التدريب العملي لتعزيز مهارات المصورين وتمكينهم من تعلم شيء جديد مع كل صورة يلتقطونها".





وتأتي الورش كالتالي: التحكم بالإعدادات وتكون يوم 7 يوليو، في الـ 7 مساءً، وتتناول هذه الورشة إعدادات الكاميرا، وتلقي الضوء على ضرورة عدم التقيد بإعدادات الكاميرا الأتوماتيكية، وضبط الإعدادات يدويًا للاستفادة القصوى من الكاميرا في التقاط الصور التي يريدها المصور، أي أن يتحكم بها بدلًا من أن تتحكم به، ومن شأن هذه الورشة تعزيز ثقة المصور وتشجيعه على الابتعاد عن الإعدادات الأتوماتيكية من خلال المعارف التي توفرها له.





وبعدها الإضاءة، يوم 14 يوليو، وتقام الـ 7 مساءً ذات اليون، وتدور حول الإضاءة عماد فن التصوير، وإن لم ينجح المصور بالاستفادة من الإضاءة والسماح بمروره عبر عدسته، لن يتمكن من التقاط صور متميزة، وفي هذه الورشة سيناقش المصور العالمي ديفيد نيوتن كيفية رؤية الضوء والتقاطه.





وبالنسبة لورشة الإطار الإبداعي تعقد 21 يوليو، وتدور حول أنه يُخطئ من يظن أن التصوير يعني توجيه الكاميرا تجاه جسم ما والتقاط صورته، لأن التصوير فن يستلزم ترتيب مكونات المشهد والتأكد من أنها متوازنة ومتناسقة بهدف تمهيد الطريق أمام المشاهد لتأمل الصورة وفهمها، وفي هذه الورشة سيتعلم المشاركون مفاهيم تركيب المشهد وترتيب عناصره بالإضافة إلى كيفية تحقيق التوازن في الصورة.





أما تصوير الماكرو والورود، تكون يوم في السابعة مساء يوم 28 يوليو، وتتناول عالم تصوير الماكرو (التصوير عن قرب) الساحر مليء بالغموض والإثارة، وفي الوقت نفسه بالتحديات، وتلقي هذه الورشة الضوء على العدسات والإضاءة والتقنيات اللازمة لتصوير الماكرو في المنزل.





ثم ورشة الفقاعات يوم 4 أغسطس، وتأتي هذه الورشة لمساعدة محبي التقاط صور من عالم آخر وهم في منازلهم، حيث تعطي صور الفقاعات الصابونية انطباع صور الكواكب المختلفة في مجرات بعيدة، وعلى الرغم من سهولة هذه التقنية، يُعد التغير المتواصل لحركة الفقاعات تحديًا كبيرًا وممتعًا يتطلب الصبر وإعادة المحاولة، وفي هذه الورشة يتعلم المشاركون أساسيات فن تصوير الفقاعات الصابونية، مع تعلم كيفية صناعتها وإضاءتها.





وأعواد البخور في 11 أغسطس، حيث أن أعواد البخور مصدر لصور رائعة إذا نجح المصور في اتباع بعض قواعد الإضاءة البسيطة، وتتيح هذه الورشة للمشاركين إمكانية التعرف على التقني.