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حكايات صادمة للفنانات مع التحرش الجنسى .. رانيا يوسف تلاحق المعتدين قضائيا .. وسلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع طبيب.. ومحمود العسيلى : الست زي الراجل كفاية ازدواجية وجهل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:40 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
رانيا يوسف : 
سألاحق اى متحرش 
سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع التحرش الجنسى 
محمود العسيلى : 

المتحرش ميني مغتصب 


لا تزال اصداء ازمة المتحرش احمد بسام زكى مستمرة حيث دفع هذا الامر عددا من الفنانين للاعتراف بما تعرضن له من اعتداء جنسى والاجراءات التى يرغبن فى تنفيذها. 


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نرصد ردود فعل الفنانين على هذه الظاهرة. 

رانيا يوسف :

نشرت الفنانه رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".


وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة : " ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي ضد كل شخص وسوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت."


و تابعت رانيا يوسف : " وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا". 

سلمى أبو ضيف  

واثارت الفنانة سلمى ابو ضيف ، حالة من الجدل الواسع فور اعلانها عن تعرضها الى التحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الاخيرة بشان المتحرش احمد بسام زكى.  


وروت سلمى أبو ضيف ، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال فيديو لها قائلة : "انا مررت بهذه التجربة فى سن صغير ، حيث كنت اعالج عند طبيب واستغل مهنته فى اغراض اخرى. 


وقالت سلمى ابو ضيف : كان هذا الطبيب يستغل الموقف فى ان يتحرش بى بشكل غير مريح وهو الامر الذى دفعنى الى الحديث مع والدتى والتى قررت عدم الذهاب له مرة اخرى. 


واضافت سلمى قائلة: "نصيحتى لكل الفتيات اللاتى يتم التحرش بهن ، لابد من الحديث مع الاهل ولابد من ان يتقبل الاهل الحديث فى هذا الامر بهدف الدفاع عن بناتهن وليس العكس". 

محمود العسيلى 

بينما شارك النجم محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه تغريده جديده له و ذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات الشهير" تويتر".

وعلق العسيلي علي موضوع التحرش قائلا : "‏هو الناس بتحور في ايه ؟ تحرش يعني تحرش !! هنجمله و هنبرره ليه و الأهم من كدا إزاي  ؟ المتحرش دا ميني مغتصب .. المتحرش دا مش مريض .. دا مرض لازم يتشال و يقتلع من جذوره ."

وتابع قائلا: " الست زي الراجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه .. كفاية ازدواجية و جهل بقى ".
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