حكايات صادمة للفنانات مع التحرش الجنسى .. رانيا يوسف تلاحق المعتدين قضائيا .. وسلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع طبيب.. ومحمود العسيلى : الست زي الراجل كفاية ازدواجية وجهل

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نرصد ردود فعل الفنانين على هذه الظاهرة.





رانيا يوسف :





نشرت الفنانه رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".









وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة : " ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي ضد كل شخص وسوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت."









و تابعت رانيا يوسف : " وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا".





سلمى أبو ضيف





واثارت الفنانة سلمى ابو ضيف ، حالة من الجدل الواسع فور اعلانها عن تعرضها الى التحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الاخيرة بشان المتحرش احمد بسام زكى.



وروت سلمى أبو ضيف ، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال فيديو لها قائلة : "انا مررت بهذه التجربة فى سن صغير ، حيث كنت اعالج عند طبيب واستغل مهنته فى اغراض اخرى.









وقالت سلمى ابو ضيف : كان هذا الطبيب يستغل الموقف فى ان يتحرش بى بشكل غير مريح وهو الامر الذى دفعنى الى الحديث مع والدتى والتى قررت عدم الذهاب له مرة اخرى.



واضافت سلمى قائلة: "نصيحتى لكل الفتيات اللاتى يتم التحرش بهن ، لابد من الحديث مع الاهل ولابد من ان يتقبل الاهل الحديث فى هذا الامر بهدف الدفاع عن بناتهن وليس العكس".





محمود العسيلى



