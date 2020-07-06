شاهد.. استئصال كيس ضخم على المبيض لسيدة بدمياط





نجح الفريق الطبي بمستشفى التخصصي بمحافظة دمياط، في إجراء جراحة عاجلة لاستئصال كيس ضخم على المبيض لسيدة كانت تعانى من انتفاخ شديد وبلغ حجمه، 40x 50 x 30 سم.





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ومن جانبه صرح الدكتور وليد ابوالخير مدير مستشفى التخصصي بدمياط، أن المستشفى استقبلت سيدة تبلغ من العمر 25 عاما، تعانى من ألم شديد وانتفاخ شديد يعلو البطن وبعد عمل الفحوصات اللازمة، تبين وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن.





وأشار إلى أنه تم التعامل الفورى مع المريضة وإدخالها غرفة العمليات وتم استئصال الكيس بنجاح وقد تماثلت المريضة للشفاء.





وأوضح أن الفريق الطبي الذى نجح في إجراء العملية واستئصال الكيس الذى يصل حجمة إلى 30 40x 50 x 30 سم، كلا من الأطباء، أحمد العبد، وأحمد نشأت ويوسف داوود.





وأكد أن استقبال المستشفى يعمل بشكل منتظم ويستقبل كل الحالات الطارئة ويتم التعامل الفورى معها في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازيبة والوقائية من فيروس كورونا المستجد.



