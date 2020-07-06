الإدارية العليا تقضي بأن يكون محرر مخالفات البناء مهندس يمتلك صفة الضبطية القضائية

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون البناء ناط تحرير محاضر مخالفات البناء بأحد المهندسين المختصين فى الدولة ويملكون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص.





وأضاف أن المُشرع أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها، ومنح المُشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة.





جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى التى حملت رقم 39596 لسنة 60 ق عليا، وارست فيها مبدأ قضائيا مفاداه أن المُشرع حظر القيام بالبناء أو بأي من الأعمال الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.





وأشارت ، أنه إذ اشترط القانون في المحضر أن يكون محررًا من مهندس له صفة الضبطية القضائية لما يترتب على هذا الإجراء من أثر بالغ على الملكية الخاصة المصونة دستوريا .



