AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإدارية العليا تقضي بأن يكون محرر مخالفات البناء مهندس يمتلك صفة الضبطية القضائية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير:
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون البناء ناط تحرير محاضر مخالفات البناء بأحد المهندسين المختصين فى الدولة ويملكون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص.

وأضاف أن المُشرع أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها، ومنح المُشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى التى حملت رقم 39596 لسنة 60 ق عليا، وارست فيها مبدأ قضائيا مفاداه أن المُشرع حظر القيام بالبناء أو بأي من الأعمال الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت ، أنه إذ اشترط القانون في المحضر أن يكون محررًا من مهندس له صفة الضبطية القضائية لما يترتب على هذا الإجراء من أثر بالغ على الملكية الخاصة المصونة دستوريا .

وإذا ما تخلفت هذه الضمانة بشأن المحضر المحرر ضد الطاعن –وثبت أن من قام بتحريره هو أحد الفنيين بالوحدة المحلية – ومن ثم فإن قرار الإزالة الصادر بناء على هذا المحضر يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لاستناده إلى محضر حرره موظف غير مختص لا تتوافر في شأنه الضمانات التي اشترطها المشرع  فيه ، مما يتعين إلغائه.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ادعائه العزوبية للالتحاق بالشرطة .. مجلس الدولة يؤيد فصل الطالب "المطلق"

اعتراضا على وقف تراخيص البناء.. لجنة التشييد بـ جمعية رجال الأعمال ترسل مذكرة لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها

المتهم بقتل جاره: شافني وأنا بسرق شقته فخلصت عليه

في زمن كورونا.. هذه الأفعال محظورة بموسم الحج

عادت للظهور بعد 20 عاما وتزوجت فنانا مشهورا.. 9 معلومات عن لمياء الجداوي فى عيد ميلادها

خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها