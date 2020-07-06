13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

يعد عصير الأناناس من العصائر المنعشة والمفيدة جدًا للجسم ؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الأناناس.
ومن فوائد الأناناس:
١مصدر جيد لفيتامين C
٢يحتوي على بيتا كاروتين (مضاد لأكسدة)
٣غني بالفيتامينات و المعادن المنوّعة
٤ يحتوى على إنزيم (البروملين) الذي يساعد
على هضم البروتينات و مضاد للإلتهابات
٥يحتوي الأناناس على مغنيسيوم / فيتامين C.. B6 / فسفور / ألياف / بوتاسيوم /كالسيوم / حديد / حمض الفوليك.
٦- إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.
٧ يعمل على خفض الكوليسترول الضار.
٨يسهل عملية الهضم ويكافح الإمساك.
٩يقوي العظام.
١٠يخفف آلام العضلات وتشنجاتها.
١١يعطي البشرة نضارة.
١٢ يعزز صحة القلب والشرايين.
١٣يعطي شعور بالشبع لمدة أطول.
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