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13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد عصير الأناناس من العصائر المنعشة والمفيدة جدًا للجسم ؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الأناناس.

ومن فوائد الأناناس:

١مصدر جيد لفيتامين C

٢يحتوي على بيتا كاروتين (مضاد لأكسدة)

٣غني بالفيتامينات و المعادن المنوّعة

٤ يحتوى على إنزيم (البروملين) الذي يساعد
على هضم البروتينات و مضاد للإلتهابات

٥يحتوي الأناناس على مغنيسيوم / فيتامين C.. B6 /  فسفور / ألياف / بوتاسيوم /كالسيوم / حديد / حمض الفوليك.

٦- إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

٧ يعمل على خفض الكوليسترول الضار.

٨يسهل عملية الهضم ويكافح الإمساك.

٩يقوي العظام.

١٠يخفف آلام العضلات وتشنجاتها.

١١يعطي البشرة نضارة.

١٢ يعزز صحة القلب والشرايين.

١٣يعطي شعور بالشبع لمدة أطول.

‎.

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