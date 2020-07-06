تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تحت النقاش.. المساحة: تداركنا المشاكل لمصلحة المواطن والدولة.. خبير مائى: به مرونة كبيرة.. نصر علام: التعويض العيني سيفتح الباب للتلاعب

على منوفى:

تداركنا المشاكل لمصلحة المواطن والدولة



محمد نصر الدين علام:

ا لتعويض المادى سيفتح الباب للتلاعب



نادر نور الدين:

تعديلات قانون نزع الملكية بها مرونة شديدة





تعمل الدولة على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 إزداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الإستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلًا عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.





لذلك حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 2014 الذي أكد على أن الملكية الخاصة مصونة حيث نصت المادة 35 منه على أن ( الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)،ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.





وعن ذلك قال على منوفى، رئيس هيئة المساحة،وهى الجهة المعنية بتطبيق قرارات نزع الملكية، إنه كعضو اللجنة وممثل لوزارة الرى فى مناقشة مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أنه تم مناقشة التعديلات طبقًا لرؤية الوزارة لنزع ملكية الأراضى لإنشاء مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.





وأضاف "على منوفى" كان هناك نقاط تعرقل المشروع وتداركناها لتحقيق المصلحة العامة سواء لصاحب الملكية أو الجهة التى تطلب نزع الملكية.





وأكد "رئيس هيئة المساحة" على أن تغيير المسميات الوظيفية تتناسب مع إسم الوزارة الحالى وتتطابق مع القانون فلابد أن يكون المسمى الوظيفى للوزير هو "وزير الموارد المائية والرى" ، كما أن اللجنة التى تقدر وتقوم بتسعير الاراضى المنزوعة ملكيتها مكونة من العديد من الجهات وكان الممثل لها لابد أن يكون من الدرجة الأولى وفى قانون 81 لعام 2016 جعلها المستوى ألف لذلك لابد أن نتماشى مع المسميات الجديدة فى القوانين المستحدثة.





ونوه "على منوفى" أن التعويض لصاحب الملكية منذ قانون 24 لعام 2018 كان يعطى للمواطن الذى سيتم انتزاع أرضه قيمة سعر الأرض بحسب تسعير اللجنة بالإضافة إلى 20% وهى بمثابة تعويض نفسى للمواطن.





وأشار أن المهلة للجهة التى يصدر لصالحها نزع الملكية كانت شهر لإيداع قيمة التعويض فى حساب هيئة المساحة التى تصرف بالتبعية للمواطن، وكانت بعض الجهات لا تستطيع الموافاة بالمستحقات بسرعة لذلك تم تغييرها لثلاثة أشهر.





ونوه أن القرار كان يسقط بعد مرور عامين ومن ضمن التعديلات جعلت مدة سريان القرار ثلاث سنوات حتى نعطيه تحصين أكبر لأن هناك بعض الاجراءات تأخذ وقت طويل، كما أن التعويض العينى فى صالح المواطن ويراعى الحالة الإجتماعية.





وفى سياق متصل قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، أن تغيير المسمى الوظيفى للوزير فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الذى سيتم مناقشته يوم الإثنين القادم فى مجلس النواب أمر طبيعى لأنه لابد أن يلقب باسم وزارته، لافتًا أن الوزير له جزء من الاشغالات العامة التى تشمل الترع والمصارف وله صلاحية قانونية لاتخاذ المخالفات لذلك يقال وزير الاشغالات العامة والرى.





وأضاف "نصر علام" أن تغيير مدة سريان القرار من عامين لثلاثة غير مجدية مادام حدث اتفاق مع صاحب الملكية وخرج القرار بنزع الملكية.





ونوه أن زيادة المهلة للجهة التى تقوم بنزع الملكية لتضع كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي فى صالح المواطن .





وأشار أن المادة الخاصة بالتعويض العينى الجزئى أو الكلى فى حالة طلب صاحب الملكية ستفتح بابا للتلاعب والوساطة لكن التعويض المادى هناك لجنة تسعر الملكية.





ومن جانبه قال نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، من الطبيعى أن يتغير المسمى الوظيفى للوزير بحسب اسم الوزارة لأن منذ تولى الدكتور محمد عبد العاطى تغير اسمها من وزارة الأشغال العامة والرى إلى وزارة الموارد المائية والرى فكان لزاما تغيير هذا المسمى فى القانون ليكون للوزير الصفة الرسمية فى قرار نزع الملكية لأن القانون حرفيا وحتى لا يطعن فى قرار نزع الملكية أى شخص.





ولفت أنه من يعتمد التعويضات هم وكلاء الوزارة والوزير ولذلك يتناسب قانونًا أن يكونوا من المستوى الأول .





وأضاف "نادر نور الدين" أن الحكومة ألزمت نفسها بتعويض مادى فى حالة التأخير وذلك يستحثها على تنفيذ التزاماتها فى ميعادها ،وهذا فى صالح المواطن ونحن أمام حكومة عادلة تلزم نفسها بغرامة تأخير.





وأشار أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التي تحتاج في تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل خاصة مشروعات الطرق بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج أو القرار خلال فترة السنتين، مما يؤدى إلى قيام الملاك برفع دعاوي قضائية بالتعويض، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة لذلك تم تغييرها لثلاثة سنوات لإعطاء وقت أطول للجهة صاحبة قرار نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره.





وتابع أن التعويض جزء منه عينى يمّكن المواطنين من الحصول على وحدات فى نفس المكان وهذا فى صالح المواطن.





ونوه أن هناك مشاكل تحدث بسبب مدة صلاحية إيداع المبلغ المستحق وتغيير المدة من شهر لثلاثة أشهر فيه مرونة للدولة فى إعطاء الشخص المستحق المبلغ وأيضًا للشخص فقد يكون مسافرا ويتأخر فى أخذ مستحقاته .

