وزير الخارجية السابق: التدخل التركى العسكرى تهديد صريح لمصر

قال نبيل فهمى ، وزير الخارجية المصرى السابق ، إن التدخل التركى فى ليبيا له 3 جوانب ، الاتساع فى نفوذه داخل الشرق الاوسط عامًا والعودة مرة اخرى الى التأثير على الساحة كليًا ، بالاضافة الى الارتباط بمصادر الطاقة فى البحر الابيض المتوسط.
وأضاف فهمى ، من خلال حواره المذاع على فضائية " الغد " ، أن التدخل التركى العسكرى موجه ليس دفاعا عن ليبيا وانما تهديد صريح لمصر.
واشار وزير الخارجية السابق نبيل فهمى ، الى ان التدخل العسكرى التركى فى ليبيا المباشر وغير المباشر من خلال الميليشيات و نقل المتطرفين الى ليبيا من شأنه ان يجعل الساحة الليبيه اولى ساحات المعارك فى الشرق الاوسط خلال هذا العام .
وتابع، ان تركيا تحاول التوسع فى نفوذها فى الشرق الاوسط وليبيا جزء من الشرق الاوسط وليست النهاية ، لافتا الى انها تريد السيطرة على مصادر الطاقة الليبية فى البحر المتوسط .
وأكد وزير الخارجية المصرى السابق نبيل فهمى ، أن الشق الثالث بكل صراحة ووضوح ان هناك مشكلة مباشرة فى التوجه التركى السلبى والعدائي تجاه مصر .