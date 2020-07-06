وزير الخارجية السابق: التدخل التركى العسكرى تهديد صريح لمصر

قال نبيل فهمى ، وزير الخارجية المصرى السابق ، إن التدخل التركى فى ليبيا له 3 جوانب ، الاتساع فى نفوذه داخل الشرق الاوسط عامًا والعودة مرة اخرى الى التأثير على الساحة كليًا ، بالاضافة الى الارتباط بمصادر الطاقة فى البحر الابيض المتوسط.









وأضاف فهمى ، من خلال حواره المذاع على فضائية " الغد " ، أن التدخل التركى العسكرى موجه ليس دفاعا عن ليبيا وانما تهديد صريح لمصر.









واشار وزير الخارجية السابق نبيل فهمى ، الى ان التدخل العسكرى التركى فى ليبيا المباشر وغير المباشر من خلال الميليشيات و نقل المتطرفين الى ليبيا من شأنه ان يجعل الساحة الليبيه اولى ساحات المعارك فى الشرق الاوسط خلال هذا العام .









وتابع ، ان تركيا تحاول التوسع فى نفوذها فى الشرق الاوسط وليبيا جزء من الشرق الاوسط وليست النهاية ، لافتا الى انها تريد السيطرة على مصادر الطاقة الليبية فى البحر المتوسط .







