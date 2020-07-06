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وزير الخارجية السابق: التدخل التركى العسكرى تهديد صريح لمصر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:37 م
وزير الخارجية المصرى
وزير الخارجية المصرى السابق نبيل فهمى
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ريهام فيكتور
قال نبيل فهمى ، وزير الخارجية المصرى السابق ، إن  التدخل التركى فى ليبيا له 3 جوانب  ، الاتساع  فى نفوذه داخل الشرق الاوسط عامًا والعودة مرة اخرى  الى التأثير على الساحة كليًا ، بالاضافة الى الارتباط بمصادر الطاقة فى البحر الابيض المتوسط.


وأضاف فهمى ، من خلال حواره المذاع على فضائية " الغد " ، أن التدخل التركى العسكرى موجه ليس دفاعا عن ليبيا وانما تهديد صريح لمصر.


واشار  وزير الخارجية السابق نبيل فهمى ، الى ان  التدخل العسكرى التركى فى ليبيا المباشر وغير المباشر من خلال الميليشيات و نقل المتطرفين الى ليبيا من شأنه ان يجعل  الساحة الليبيه  اولى ساحات المعارك فى الشرق الاوسط خلال هذا العام .


وتابع، ان تركيا تحاول التوسع فى نفوذها فى الشرق الاوسط  وليبيا جزء من الشرق الاوسط وليست النهاية ، لافتا الى انها تريد السيطرة على مصادر الطاقة الليبية فى البحر المتوسط .


وأكد  وزير الخارجية المصرى السابق نبيل فهمى ، أن الشق الثالث بكل صراحة  ووضوح ان هناك مشكلة مباشرة فى التوجه التركى السلبى والعدائي تجاه مصر .   
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