18 يوليو.. معسكر مغلق لـ المقاصة فى الإسماعيلية استعدادا للدوري

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال 18 يوليو الجارى موعدا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر تدريبي مغلق استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز والمقرر استئنافه فى شهر أغسطس المقبل .



وجاء قرار إيهاب جلال بالدخول فى معسكر مغلق طويل بمدينة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة فى ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات الدوري من أجل تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة وتصحيح الموقف المتأزم للفريق بجدول ترتيب الدوري بعد أن بات المقاصة يحتل المركز قبل الأخير به .



و نجح إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة بالتعاون مع وليد هويدى مدير الكرة فى الوصول إلى اتفاق مع إدارة النادي لصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد قرار العوةد للتدريبات واستكمال مسابقة الدوري الممتاز .

وبالفعل وافقت إدارة المقاصة على صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق مع تلقي الجهاز الفنى واللاعبين وعودا كبيرة بحل كافة الأزمة المالية خلال الفترة المقبلة وحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية لبث حالة من الاستقرار داخل الفريق استعدادا لاستكمال الدوري.



