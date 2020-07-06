نبيل فهمي: التدخلات التركية تستند لغياب القانون الدولي والفراغ العربي في الشرق الأوسط

قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق ، إن ليبيا خطوة وليست نهاية الجهود التركية، حيث إنها تمارس سيطرتها على مناطق أخرى غير ليبيا.





وأضاف "فهمى" خلال حواره عبر فضائية "الغد"، أن تركيا تستغل وتستند لغياب القيادة الدولية والفراغ العربي فى الشرق الأوسط، موضحا أنه لم يستعد العرب المركزية العربية الصادقة والمشروعة مرة اخرى حتى الآن.









وأوضح أنه نتيجة لعدم احترام المجتمع الدولي القانون الدولى وجد سيطرة تركيا من ناحية وإيران من ناحية أخرى، حيث انها تسعى فى التوسع الإقليمية.









وأكد أن كل ذلك من قمع من تركيا وإيران يوجد المحتل الأول وهو إسرائيل تجاه فلسطين، متابعا أنها تسعى لاستغلال أراض جديدة بها.









وأشار إلى أن الآن بدأت الدول العربية تستعيد دورها، مما يكون هذا شيئا إيجابيا، مؤكدا بأن عليهم التعاون مع بعضهم بشكل أكثر كثافة حتى تحافظ على الوحدة العربية للشرق الأوسط مع وجود آخرين والتصدي لهم.



