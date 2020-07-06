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برلمان

نواب: المؤسسة العسكرية هى الحامى للوطن ولأمنه القومي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو المجلس ،أنه عندما نناقش اى قانون له صلة بالقوات المسلحة يجب أن نكون فخورين بأن لدينا قوات مسلحة مصرية ،تدافع عن حقوق الوطن وتدافع عن جبهته الداخلية والخارجية.

لافتا إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى وقواتنا المسلحة هى مدرسة الوطنية المصرية تعمل من أجل تراب هذا الوطن.

جاء ذلك اثناء مناقشة بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان.

وأكد النائب محمد الغول عضو مجلس النواب ،أن المؤسسة العسكرية هى الحامى لهذا الوطن ،وقد حان الوقت لجميع الشعب المصرى وراء  الجيش المصرى ،قائلا : "نحن فى حاجة للاصطفاف ونحن على استعداد لتقديم الغالى والنفيس".

وأكد النائب مجدى ملك ،أن القوات المسلحة قامت بادوار ما كانت لها سواء فى التنمية والتعمير برا وبحرا  ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هى جيش الشعب ،ولايوجد أسرة فى هذا الوطن ،ليس بها فرد من أفراد القوات المسلحة ، وهم تاج على رأس الشعب المصرى.

وقال النائب مصطفى بكرى نحن فى ايام فاصلة نحتفل فيها  بذكرى ثورة 30 من يونيو والثالث من يوليو ،و ما حدث يجعلنا جميعا عند مستوى المسئولية ،ولاسيما أن القوات المسلحة هى حامية الامن القومى المصرى ،والقوات المسلحة وماتقترحه من تعديلات ،يصب فى المصلحة الوطنية.
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