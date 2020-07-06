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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يخطر الفلسطينين بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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أ ش أ
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الاخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلف أحياء البلدة، مضيفا أن طواقم البلدية صورت عددا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول.

يذكر أن العيسوية تتعرض إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال أهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.

وفي سياق متصل من ممارسات الاحتلال أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.

حيث نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة وأوقفت المركبات المارة على شارع جنين – نابلس وقرى منطقة يعبد وعرابة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد أن استجوبتهم، كما كثفت من تواجدها العسكري على حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.
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