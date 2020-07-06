عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لدخول امتحانات مادتي التاريخ والفيزياء كل منهم على حسب شعبته، ولم يتبق سوى ساعات قليلة على دخول لجنة الامتحان، لذلك لابد أن يتناول الطلاب الأطعمة الصحية والمشروبات الطبيعية التي تعمل على تعزيز ذاكرة الطالب بشكل كبير.





وقدم موقع WEBMED مجموعة مشروبات تساعد على تركيز الطلاب وتعزيز صحة الدماغ، وتتمثل في التالي:





1- الشاي الأخضر

نصح خبراء التغذية الأمهات على تقديم كوب من الشاي الأخضر للطلاب يوميا ليساعدهم على التركيز، فإنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.









2- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وله تأثير قوي على صحة الدماغ ، كما أنه يعزز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات المنتشرة.





3- الحليب