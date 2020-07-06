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فن

توم هانكس يروي تجربته مع كورونا في حوار لـ جارديان .. ماذا قال ؟

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:58 م
توم هانكس
توم هانكس
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شروق ابراهيم
يعد النجم العالمي توم هانكس وزوجته الممثلة الأمريكية ريتا ويسلون من أشهر النجوم في العالم الذين اصيبوا بفيروس كورونا، الذي أصاب الملايين وقتل الآلاف. 

وروى توم هانكس تجربته مع فيروس كورونا بعد تلقيه العلاج في احد المستشفيات الاسترالية ثم أكمل عزله المنزلي في منزله بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية والتي نرصدها في السطور التالية :

وقال هانكس.. انا سني 63 عاما وأعاني من مرض السكر ولدي دعامة في القلب .. سالت نفسي هل أنا حالة  ميؤوس منها. 

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وأضاف خلال حديثه الصحفي لطالما لم ترتفع درجة حرارتي انا وزوجتي كنا نشعر بالأمان وايضا عندما لم تصاب الرئة باي شخص مثل التهاب الرئوي. 

-وأشار لست الشخص الذي استيقظ في الصباح لكي أسأل نفسي هل سأرى نهاية اليوم ؟.. كنت هادئا بهذا الشأن . 

وأوضح توم هانكس زوجتي فقدت حاسة الشم والتذوق وعانت من ارتفاع في درجة الحرارة ، وانا عانيت من الألم في جسدي وفقدان التركيز ولكنها كانت أعراض طبيعية للفيروس.
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