أون لاين .. الصحفيين تجرى قرعة علنية لشقق الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ اجراء قرعة علنية "أونلاين" على وحدات الإسكان الاجتماعى .





وأوضحت لجنة إسكان الصحفيين انها ستجرى القرعة اون لاين يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا وذلك للزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضى .









وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أونلاين في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ و أعضاء مجلس النقابة.



