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أخبار البلد

أون لاين .. الصحفيين تجرى قرعة علنية لشقق الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ اجراء قرعة علنية "أونلاين" على وحدات الإسكان الاجتماعى .

وأوضحت لجنة إسكان الصحفيين انها ستجرى القرعة اون لاين يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا وذلك للزملاء الذين تقدموا  لحجزها في يناير الماضى .


وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أونلاين في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ و أعضاء مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة أن فعاليات إجراء القرعة ستنقل على صفحة لجنة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  حتى تكون متاحة امام الجميع.
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